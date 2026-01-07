Logo Tgcom24
Edo Ronchi a Tgcom24 "Primato italiano sul riciclo"

L'ex ministro dell'Ambiente, ora Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile: "L'85,6% dei rifiuti recuperati su una media europea del 41,2%

07 Gen 2026 - 13:34
09:56 
intervista tgcom24