Ecuador, torna l'incubo del traffico di animali esotici dalle Galapagos

Un business criminale che vale milioni di dollari e che ha per bersaglio le specie più rare al mondo. Negli ultimi cinque anni sono stati scoperti 324 casi di traffico illegale di iguane e tartarughe alle Galapagos, diventate merce per collezionisti disposti a pagare cifre folli. Dietro il fenomeno, secondo gli investigatori, ci sarebbe una rete criminale interna all'arcipelago: qualcuno cattura gli esemplari, altri li concentrano in zone remote e difficili da raggiungere e poi c'è chi si occupa del trasferimento fuori dal Paese, via mare o via aereo. Animali che sul mercato nero valgono circa 25 mila dollari ciascuna. Un'iguana rosa, specie rarissima legata al vulcano Wolf, può arrivare a 500mila. Una tartaruga gigante invece viene venduta tra i 5 mila e i 60 mila dollari, a seconda dell'età.