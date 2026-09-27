Celebrazioni sulle ande

Per le corse in Ecuador scendono in pista... i porcellini d'India

Centinaia i partecipanti a quella che, nella regione di Salcedo, è una vera e propria tradizione popolare

27 Set 2026 - 08:31
01:44 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
ecuador
porcellini d'india