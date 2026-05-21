Ecuador, iguane delle Galápagos trovate legate in alcuni bagagli all'aeroporto

Una dozzina di piccole iguane marine, una specie endemica delle Isole Galápagos in Ecuador, sono state rinvenute con le zampe legate in possesso di tre cittadini thailandesi in un aeroporto del Paese andino, ha riferito mercoledì il Ministero dell'Ambiente e dell'Energia. Durante i controlli di routine all'aeroporto internazionale di Guayaquil, martedì sera la polizia ha scoperto gli animali nel bagaglio a mano dei cittadini stranieri, che sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine sul presunto traffico di iguane marine dall'arcipelago. Gli animali, che erano stati portati dalle Isole Galápagos a Guayaquil, sono ora sotto la custodia del Ministero dell'Ambiente per essere sottoposti a valutazione. Secondo i media locali, la scorsa settimana sono state trovate altre quattro iguane della stessa specie che vagavano nei pressi dell'aeroporto di Guayaquil.