Il sole completamente oscurato

Eclissi, un volo speciale per osservare lo spettacolo dal cielo

Per iniziativa della compagnia spagnola Iberia, che ha trasmesso la diretta sui suoi profili social

12 Ago 2026 - 22:59
01:39 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
eclissi sole
video evidenza