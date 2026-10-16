Le macchine volanti... esistono

Ecco la nuova Tesla Roadster: salti mortali e acrobazie per il debutto del prototipo

L'auto, guidata da un robot, si solleva da una rampa e poi torna a terra, dopo delle acrobazie, in maniera controllata

16 Ott 2026 - 11:16
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