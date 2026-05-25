La festa in maschera

Ecco come il Regno Unito celebra il suo carnevale con la tradizionale sfilata

Allegria e divertimento per le strade inglesi seppur invase da un'ondata di calda senza precedenti

25 Mag 2026 - 10:29
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