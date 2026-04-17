Ecco come il Centcom fa rispettare il blocco navale dell'Iran
Nell'audio si sente un marinaio statunitense dare indicazioni a una nave mercantile"
Il Comando centrale degli Stati Uniti, Centcom, ha diffuso un video nel quale si sente un marinaio statunitense che, a bordo del caccia-missili Uss Michael Murphy, devia una nave mercantile per far rispettare il blocco statunitense dei porti iraniani. "Questa è la nave 112. Vi scorteremo al vostro prossimo porto di scalo. Grazie per la vostra collaborazione. Qui nave da guerra 112 in attesa sul canale 16. Chiudo", si sente pronunciare dall'uomo.