Ebola, Msf: "A un mese dall'inizio dell'epidemia, la diffusione del virus sta superando gli sforzi di risposta"

Mantenere l'accesso alle cure ordinarie è importante tanto quanto controllare l'epidemia stessa per salvare vite umane. "Le donne in gravidanza hanno ancora bisogno di assistenza per la maternità, i bambini devono continuare a ricevere le vaccinazioni e i pazienti necessitano di cure per malaria e colera", sottolinea White. "Garantire l'accesso ai servizi sanitari di routine contribuisce inoltre a rafforzare il monitoraggio dell'Ebola all'interno delle comunità". Nel Nord Kivu esiste un solo laboratorio in grado di analizzare i campioni di sangue, e l'elaborazione richiede diversi giorni. Poiché non esiste un sistema automatizzato per la trasmissione dei risultati alle strutture sanitarie, talvolta può volerci quasi una settimana per riceverli. Msf sta inviando équipe nelle aree più remote e insicure per rafforzare le capacità di individuazione dei casi e di risposta nei luoghi da cui sono giunte segnalazioni. "Questa epidemia può ancora essere tenuta sotto controllo - conclude Lai Manantsoa -, ma il tempo a disposizione per agire si sta riducendo".