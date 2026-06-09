Ebola, spari durante le proteste contro centro di quarantena in Kenya

Un uomo è stato colpito alla testa da uno sparo durante le proteste contro la costruzione di un centro di quarantena per l'Ebola, destinato ai cittadini statunitensi in Kenya, nella città turistica di Nanyuki. La Croce Rossa ha inoltre riferito che un'altra persona è rimasta ferita da un lacrimogeno. Durante i violenti scontri con la polizia, i manifestanti hanno appiccato incendi e lanciato pietre e le forze dell'ordine hanno risposto con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, arrestando decine di persone. Il Kenya non ha mai registrato casi di Ebola e molti si oppongono all'idea di introdurre nel Paese potenziali portatori di questa malattia altamente contagiosa.