EMERGENZA GLOBALE

Ebola, l'Oms invia 18 tonnellate di forniture di emergenza in Congo

L'Africa è tornata a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni

19 Mag 2026 - 10:58
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L'epidemia di ebola esplosa nella Repubblica Democratica del Congo ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il virus si sta diffondendo rapidamente oltre i focolai iniziali, raggiungendo nuove aree del Congo orientale e facendo registrare casi confermati anche in Uganda. A questo proposito l'Oms ha inviato in Congo 18 tonnellate di forniture di emergenza per fronteggiare la situazione. 

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