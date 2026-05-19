Ebola, l'Oms invia 18 tonnellate di forniture di emergenza in Congo

L'epidemia di ebola esplosa nella Repubblica Democratica del Congo ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il virus si sta diffondendo rapidamente oltre i focolai iniziali, raggiungendo nuove aree del Congo orientale e facendo registrare casi confermati anche in Uganda. A questo proposito l'Oms ha inviato in Congo 18 tonnellate di forniture di emergenza per fronteggiare la situazione.