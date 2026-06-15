Ebola in Congo: la folla si oppone al recupero di una bara, interviene la polizia

A Mongbwalu, in Congo, dove il virus Ebola continua a diffondersi, la polizia ha usato gas lacrimogeni ed esploso colpi di avvertimento per consentire ai medici dell'Ebola di recuperare una bara contesa dalla folla. Un video amatoriale, circolato a metà giugno 2026, mostra le forze dell'ordine intervenire per disperdere i presenti in lutto e scortare gli operatori sanitari. Le immagini mostrano il fumo bianco dei lacrimogeni, gli spari in sottofondo e il momento in cui la salma viene caricata su un veicolo.
L'epidemia in Congo continua a correre come confermato in queste ore da Medici senza Frontiere. "A un mese dall'inizio dell'epidemia, la diffusione dell'Ebola sta superando gli sforzi di risposta" ha detto Kate White, coordinatrice medica d'emergenza di Medici senza frontiere (Msf) nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie congolesi hanno ufficialmente riportato oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Tuttavia per Msf questi dati probabilmente rappresentano solo una parte della situazione reale.