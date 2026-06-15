Ebola in Congo: la folla si oppone al recupero di una bara, interviene la polizia

L'epidemia in Congo continua a correre come confermato in queste ore da Medici senza Frontiere. "A un mese dall'inizio dell'epidemia, la diffusione dell'Ebola sta superando gli sforzi di risposta" ha detto Kate White, coordinatrice medica d'emergenza di Medici senza frontiere (Msf) nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie congolesi hanno ufficialmente riportato oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Tuttavia per Msf questi dati probabilmente rappresentano solo una parte della situazione reale.