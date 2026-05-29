Ebola, cresce l'allerta ma non c'è alcuna emergenza in Italia

L'allerta è internazionale e tocca anche l'Italia, ma non c'è alcuna emergenza nazionale. Sull'epidemia di Ebola che a metà maggio ha colpito la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda bisogna alzare il livello di attenzione, dice Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio, in una lettera ai vertici dell'Unione europea, ha chiesto un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite.