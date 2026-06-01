Ebola, allarme rientrato in Sardegna per il caso sospetto
L'uomo, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva allertato il 118 ed era stato trasferito in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari
Allarme rientrato in Sardegna per il caso sospetto di Ebola. È risultato negativo il test effettuato sul paziente arrivato nei giorni scorsi dalla Repubblica Democratica del Congo.
Lo comunica il Ministero della Salute, precisando che il rischio per l'Italia resta molto basso. L'uomo, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva allertato il 118 ed era stato trasferito in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, secondo i protocolli previsti.
Le analisi sono state eseguite dall'Istituto Spallanzani di Roma.