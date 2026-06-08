IDENTITA' MILANO 2026

È importante il rapporto con i fornitori per conoscere e valorizzare i prodotti

Gennaro Esposito, chef del ristorante "La Torre del Saracino" di Vico Equense, Napoli, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

08 Giu 2026 - 19:30
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