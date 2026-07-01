Écone, la cittadina svizzera casa dei Lefebvriani: l'ordine che sfida il Vaticano

La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato quattro nuovi vescovi a Écône, in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Una cerimonia durata 6 ore trasmessa in diretta sui social e seguita da circa 15 mila fedeli arrivati, tra gadget e viaggi organizzati, soprattutto dal nord d'Europa.