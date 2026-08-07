E' un Mediterraneo bollente

È finito il tempo dei bagni rinfrescanti. I mari hanno ufficialmente raggiunto temperature mai viste prima. In Spagna, le acque del Mediterraneo hanno toccato il record di 33° gradi a Maiorca. In Italia il picco in Liguria, a Porto Venere, dove la superficie è arrivata a 31 gradi. E se l'acqua diventa bollente persino nel "bacino freddo" del Mar Ligure, la situazione non migliora altrove. La rete ondometrica di Ispra, che monitora le nostre acque, ha registrato ovunque temperature del mare tra i 28 e i 30 gradi.