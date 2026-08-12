GRAVI DANNI IN CITTà

Due tornadi investono Chicago allo stesso momento: le immagini impressionanti

Due eventi atmosferici estremi si sono"abbattuti contemporaneamente"sull'Illinois

12 Ago 2026 - 10:26
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