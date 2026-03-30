Dubai, è boom di casi di stranieri arrestati per aver diffuso video di danneggiamenti da guerra

Se proviamo a cercare Dubai su Instagram, troviamo soltanto video di viste mozzafiato da terrazze di lusso, gite in barca e influencer che comunicano al pubblico un unico messaggio: qui la guerra non c'è, gli Emirati Arabi sono ancora un paradiso felice. Ma è davvero così? Dall'inizio del conflitto in Iran, centinaia di persone - tra cui 70 cittadini britannici - sono state arrestate dalle autorità emiratine per aver filmato e pubblicato sui social media video che mostrano gli attacchi della Repubblica Islamica sulle basi americane e agli edifici simbolici negli Emirati Arabi.