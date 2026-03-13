Dubai, crolla il turismo per la guerra in Iran

Le cifre parlano chiaro: turismo a picco. Per Dubai 600 milioni persi ogni giorno. Siamo davanti alla più grande crisi post Covid. Dubai è deserta, dai check in all'aeroporto, dove ogni giorno transitavano 525mila passeggeri, ai rinomati centri commerciali, fino alle spiagge spettrali, parchi e ristoranti vuoti.