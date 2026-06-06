la grande festa

Dua Lipa-Callum Turner show a Palermo: i neo sposi ballano per le strade di Bagheria

Le danze sono state accompagnate dalle note di una band. Al party in Sicilia ha partecipato anche Donatella Versace

06 Giu 2026 - 12:37
05:24 
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