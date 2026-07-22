la sorpresa

Dua Lipa e Callum Turner cantano "Tanti auguri a te" a una fan in un ristorante di New York

La pop star e il marito hanno sorpreso la festeggiata e il resto dei presenti dopo aver visto la finale dei Mondiali

22 Lug 2026 - 10:08
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