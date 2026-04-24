Droni, un mercato che vale 47 miliardi di dollari
I velivoli senza pilota sono precisi ed economici: 25 mila dollari per uno Shahed iraniano, 3 mila per quelli ucraini prodotti con stampanti 3Ddi Roberto Lamura
Dall’Ucraina all’Iran il drone domina sui campi di battaglia e porta la guerra nella nuova era. Kiev e Teheran guidano la rivoluzione, costringendo il resto del mondo a inseguirli. I velivoli senza pilota sono efficaci, precisi, letali e soprattutto economici: 25 mila dollari per uno Shahed iraniano; 3 mila per quelli ucraini prodotti con stampanti 3D.
Global Market Insights, società di ricerca, stima che il mercato degli armamenti autonomi che operano in cielo, terra e mare passerà da oltre 47 miliardi di dollari dello scorso anno a 98 miliardi nel 2033. Dai primi Reaper e Predator americani del 2001 si è passati ai più evoluti TB2 Bayraktar turchi, esportati in 36 Paesi. Le big americane come Lockheed Martin stringono accordi con le start-up ucraine. Spuntano aziende come Anduril e Karp che utilizzano l’intelligenza artificiale. La Russia fa proprio lo Shahed iraniano, drone ad ala fissa con gittata fino a 2 mila chilometri. Anche l’America lo ha copiato: è nato LUCAS, costo 35 mila dollari.