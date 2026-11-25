La guerra tra Mosca e Kiev minaccia l'Europa dal Mar Baltico al Mediterraneo, ma è la Polonia - sul fianco orientale della Nato - a sentirsi maggiormente esposta alla pressione russa. Il ministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk ha deciso di istituire una no-fly zone - a partire dalla fine di dicembre - nella parte orientale del Paese, per diverse decine di chilometri dal confine con l'Ucraina. Una decisione che arriva dopo l'incursione recente di missili e droni russi nello spazio aereo polacco, durante un attacco contro Kiev. La violazione non è rientrata nell'articolo 5 della Nato - che implica una risposta dell'alleanza - ma è stata trattata come un'incidente. Varsavia però ha chiesto l'abbattimento dei missili russi nei cieli ucraini quando sono diretti verso i territori membri dell'Alleanza atlantica. Tuttavia, il tema è spinoso. Nei giorni scorsi, il Cremlino ha invitato i leader europei a Mosca per discutere di Ucraina e dell'architettura del Vecchio Continente. Non è chiaro se Bruxelles abbia o meno rifiutato la proposta. Ad aver già dialogato con Putin sono stati il presidente finlandese Stubb e il premier norvegese Store separatamente. La loro conversazione - rivela però il Wall Street Journal - era focalizzata a rassicurare lo zar rispetto alle rotte sul mar Baltico, fondamentali per l'esportazione di greggio russo. Stubb esorta gli alleati a dialogare direttamente con lo zar senza gli intermediari statunitensi Witkoff e Kushner, i quali hanno annunciato di congelare nuovi accordi commerciali con Mosca.