Droni che volteggiano, si illuminano e... cadono in acqua: cancellato lo show del Vivid festival di Sydney

Una coreografia spettacolare, droni che si intrecciano tra loro e cambiano colore, il tutto sullo splendido sfondo notturno di Sydney. Una gioia pe per gli spettatori del celebre Vivid festival, ma l'entuasiamo è durato poco: durante “Star-Bound” una novantina di droni sono precipitati nelle acque di Darling Harbour a causa di gravi problemi tecnici. Lo show, a quel punto è stato cancellato. Secondo i media locali, 89 droni sarebbero finiti in mare a causa di "un’imprevista variazione della frequenza radio".