Drone russo insegue uomo al mercato di Kherson, Zelensky: "Basta safari con i civili"

"Molti sono rimasti sconvolti dall'ennesimo video del 'safari' con i droni che i russi stanno conducendo contro i civili a Kherson. Un drone russo ha deliberatamente dato la caccia a un uomo che vendeva verdura e ha fatto esplodere un ordigno proprio accanto a lui. I russi hanno persino ammesso il crimine, senza mostrare alcun rimorso e vantandosi apertamente di tormentare la popolazione. L'uomo è rimasto ferito nell'esplosione". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. La polizia ucraina aveva diffuso il video con l'uomo inseguito un drone FPV (acronimo inglese per First Person View) pilotato a distanza che correva attorno a un veicolo nel tentativo di scampare all'attacco.