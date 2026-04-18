Dragamine, cosa sono le navi "invisibili" che serviranno a ripulire Hormuz dalle mine iraniane

Le nostre imbarcazioni, quelle che il premier Meloni ha annunciato di mettere a disposizione, sono tra le più avanzate al mondo. Ne abbiamo una decina, inqudrate nella quinta divisione della Marina Militare. Si tratta di navi di media grandezza, lunghe 50 metri con un equipaggio di 40 operatori circa. Ciò che le rende speciali è lo scafo, realizzato in vetroresina in modo da essere particolarmente flessibile in caso di esplosioni a breve distanza e amagnetico per evitare di attivare i sensori delle mine.