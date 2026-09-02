Tale marito, tale moglie

Dove Cameron "canta" il suo matrimonio con Damiano

Sui social, in attesa delle nozze, l'attrice ha deciso di condividere con i suoi follower tutto il suo entusiasmo cantandolo

02 Set 2026 - 13:16
00:20 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
dove cameron
damiano dei maneskin
matrimonio
video evidenza