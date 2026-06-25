vittime e crolli

Doppia scossa di terremoto in Venezuela, la più forte di 7.5: le prime immagini

Si scava tra le macerie anche a Caracas. Dichiarato lo stato di emergenza

25 Giu 2026 - 06:31
00:53 
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