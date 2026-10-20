Dopo Putin, Papa Leone parla anche con Zelensky

Dopo Putin, finita la degenza al Gemelli ma non la convalescenza, papa leone xiv parla al telefono con Volodymyr Zelensky. Il suo pensiero torna alla città martire di Oleshky, imprigionata e affamata dalle mine e dalle trincee che presidiano il fronte in un punto nevralgico: le sponde del fiume Dnipro che affacciano sul capoluogo dell'oblast, Kherson. Papa Leone chiede anche all'ucraino una tregua umanitaria. Kiev conferma contatti in corso con mosca per concordare una via di fuga alle 2.000 persone intrappolate. Intervistato dal corriere, Zelensky fa un quadro della situazione allarmante: "la guerra ibrida con l’europea è già in corso e colpisce anche l’Italia", dice, poi invita tutti a riflettere sulla tragica concretezza della guerra. Senza difese aeree, il paese è in balia dei raid missilistici. Raid che non colpiscono solo siti militari o energetici, ma case, ospedali e anche parchi giochi, come a Kharkiv, dovo sono state uccise sei persone: tre bambini e tre genitori.