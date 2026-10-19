"Violenza ingiustificata"

Dopo le proteste Macron si rivolge alla nazione: "Rabbia e vergogna"

""Chi ha distrutto deve pagare, chi ha saccheggiato deve rimborsare" ha affermato il presidente francese

di Isabella Josca
19 Ott 2026 - 13:16
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