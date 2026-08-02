Dopo il caldo estremo l'Europa fa i conti con la siccità

L'eccezionale ondata di caldo che ha colpito l'Europa ha come conseguenza una grave emergenza siccità. La portata di tutti i grandi fiumi è ai minimi storici. Il Danubio, in Romania ha toccato i livelli più bassi degli ultimi 30 anni, tanto che il primo ministro Bolojan ha dichiarato che per tutto il mese di agosto vi sarà un sensibile calo della produzione di energia elettrica dovuto alla scarsa portata dei fiumi. Anche per gli olandesi la mancanza di piogge è un grave problema. Le condizioni di aridità rappresentano una minaccia per centinaia di chilometri di argini che proteggono il paese, situato in gran parte sotto il livello del mare, dalle inondazioni invernali. Il Reno, il fiume più lungo della Germania, registra una portata drasticamente ridotta.