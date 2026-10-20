I manifestanti possono tornare e colpire ancora, con nuovi saccheggi e devastazioni. Dopo due giorni di guerriglia, Milano si scopre vulnerabile e ha paura. Le boutiques di via Montenapoleone e di corso Vittorio Emanuele, alle spalle del Duomo di Milano, hanno riaperto, e chi è all'interno ha il sorriso ma anche paura. Sono tutti preoccupati e c'è chi ha messo dei pannelli di legno per proteggere la propria vetrina da eventuali attacchi.

"I fatti di Milano e di altre parte d'Italia sono profondamente diversi da quelli vissuti in altre epoche e sono il frutto di quella che io chiamo guerra ibrida che qualcuno sta portando nelle nostre Nazioni ricorrendo a strumenti non convenzionali che si chiamano TikTok, social, Youtube senza che l'Occidente se ne renda conto e in qualche modo reagisca" ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto,