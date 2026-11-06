RIENTRO PREVISTO IL 17 NOVEMBRE

Dopo 13 ore di volo l'aereo del Papa atterra a Montevideo

Il pontefice a bordo dell'aereo Ita Airways, A330 neo, "Daniele de Rossi"

06 Nov 2026 - 20:50
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