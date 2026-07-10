Loreto, donna uccisa a coltellate dall'ex compagno
Il femminicidio è avvenuto nell'appartamento in cui la donna viveva. Dopo il delitto, l'uomo"è sceso in strada cosparso di sangue, ripetendo di aver ucciso la sua ex compagna."di Ilaria Liberatore
L’ennesima lite per poter tornare insieme e avere l’affidamento del figlio, conteso dopo la fine di una storia travagliata. Poi, diversi colpi con un coltello da cucina, in varie parti del corpo, tra cui quelli fatali a gambe e addome. Così Luigia Fortunato, cameriera 33enne, sarebbe stata assassinata dall’ex compagno Sami Khemaies, tunisino di 38 anni.