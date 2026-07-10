Loreto, donna uccisa a coltellate dall'ex compagno

L’ennesima lite per poter tornare insieme e avere l’affidamento del figlio, conteso dopo la fine di una storia travagliata. Poi, diversi colpi con un coltello da cucina, in varie parti del corpo, tra cui quelli fatali a gambe e addome. Così Luigia Fortunato, cameriera 33enne, sarebbe stata assassinata dall’ex compagno Sami Khemaies, tunisino di 38 anni.