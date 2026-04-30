Donald Trump: "Pubblicheremo i dossier sugli Ufo"

Gli Stati Uniti renderanno presto pubblici i dossier sugli Ufo: lo afferma il presidente Donald Trump durante l'incontro con l'equipaggio di Artemis II. "Penso che pubblicheremo tutto il possibile nel prossimo futuro", ha aggiunto, sottolineando: "Per qualche motivo, e immagino sia un motivo che è rimasto nella mente delle persone per molto tempo, cioè che vogliono sapere degli Ufo e di qualsiasi cosa abbia a che fare con gli Ufo o con materiale correlato. E pubblicheremo molte cose che non abbiamo ancora reso pubbliche. Penso che alcune di esse saranno molto interessanti per le persone. Ho intervistato delle persone, soprattutto durante il mio primo mandato, alcuni piloti, persone molto affidabili, e hanno detto di aver visto cose che non credereste. Quindi ne leggerete".