Trump: "Spesi miliardi per la Nato, ma l'Italia e la sua premier non hanno preso parte all'azione contro l'Iran: non va bene"

"Abbiamo speso miliardi per la Nato, ma l'Italia e il suo premier non sono nemmeno disposti a prender parte all'azione contro l'Iran". Sono le ultime parole di Donald Trump fermo nel suo copione di critiche dirette a palazzo Chigi. "Non va bene", conclude. Concetti ripetitivi come in una soap opera, con Meloni a confermare comunque la nuova linea che esclude ulteriori repliche alle esternazioni di Donald Trump. Un caso, ha osservato la premier, che rischia di squalificare entrambi. A prevalere ora è l’obiettivo di garantire le storiche relazioni tra Stati Uniti e Italia.