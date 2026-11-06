Donald Trump dopo l'esito delle Midterm: "Vado avanti"

Donald Trump smaltisce la rabbia e attacca a tutto campo: "Vado avanti, se ci fosse stato il mio nome sulle schede avremmo vinto, il crollo di Wall Street è colpa dei dem, così come il partito democratico non ha capito nulla dell'Ai", da lui rinominata super-intelligenza: "miope chi dice no alle ricchezze che può generare, io sono favorevole al 100%", ha detto, difendendo così i data center bocciati dagli americani ed evocando, ancora una volta, brogli elettorali. Il presidente non si arrende, anzi: continuerà, secondo indiscrezioni di stampa, a raccogliere fondi per le sue attività politiche e il futuro dei Maga, veicolo per influenzare le elezioni del 2028.