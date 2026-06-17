Donald Trump, dentro il piano per uccidere il presidente Usa nel suo 80esimo compleanno

Droni carichi di esplosivo e cecchini posizionati in punti strategici. Un attacco che doveva scattare nel pieno delle celebrazioni dell'80esimo compleanno di Donald Trump alla Casa Bianca.
Una notte di festa che poteva finire in tragedia: l'Fbi ha sventato il presunto attentato previsto domenica scorsa durante l'evento di arti marziali. I droni avrebbero dovuto prima colpire alcuni edifici vicino alla Casa Bianca; poi sarebbero entrati in azione i cecchini armati, sparando sulla folla in fuga; infine l'assalto ai cancelli della residenza presidenziale.