Donald Trump, dentro il piano per uccidere il presidente Usa nel suo 80esimo compleanno

Una notte di festa che poteva finire in tragedia: l'Fbi ha sventato il presunto attentato previsto domenica scorsa durante l'evento di arti marziali. I droni avrebbero dovuto prima colpire alcuni edifici vicino alla Casa Bianca; poi sarebbero entrati in azione i cecchini armati, sparando sulla folla in fuga; infine l'assalto ai cancelli della residenza presidenziale.