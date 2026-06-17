Attentato sventato

Donald Trump, dentro il piano per uccidere il presidente Usa nel suo 80esimo compleanno

Droni avrebbero dovuto colpire edifici vicino alla Casa Bianca, poi sarebbero entrati in azione i cecchini"

di Isabella Josca
17 Giu 2026 - 12:37
01:36 
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Droni carichi di esplosivo e cecchini posizionati in punti strategici. Un attacco che doveva scattare nel pieno delle celebrazioni dell'80esimo compleanno di Donald Trump alla Casa Bianca.

Una notte di festa che poteva finire in tragedia: l'Fbi ha sventato il presunto attentato previsto domenica scorsa durante l'evento di arti marziali. I droni avrebbero dovuto prima colpire alcuni edifici vicino alla Casa Bianca; poi sarebbero entrati in azione i cecchini armati, sparando sulla folla in fuga; infine l'assalto ai cancelli della residenza presidenziale.

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