Donald Trump, dai negoziati con l'Iran fino alle elezioni di midterm
"Sto"negoziando con gli iraniani, ma sono molto subdoli, fanno degli accordi e poi si rimangiano la parola. Non mi fido" ha dichiarato il presidente"di Francesca Canto
Le sfide aumentano per Donald Trump: la guerra in Iran continua, le elezioni di midterm si avvicinano. Trump vuole porre fine al conflitto e abbassare i prezzi del petrolio prima di ottobre, quando la campagna elettorale per le elezioni di midterm - già entrata nel vivo - si concluderà.
Il presidente americano ha dichiarato che in questo momento ci sono due strategie sul tavolo: continuare a colpire l'economia iraniana, facendo così pressione anche sulla popolazione, mentre si persegue la via diplomatica o un'operazione militare massiccia che potrebbe includere anche l'intervento via terra.