Taiwan, il delicato snodo delle relazioni tra Usa e Cina: "Rischio conflitto"
Qualsiasi relazione di collaborazione tra Stati Uniti e Cina passerà dal modo in cui Washington si porrà sul destino dell'isola, che Pechino reputa suadi Eliano Rossi
"Il dossier su Taiwan va gestito bene, altrimenti entreremo in conflitto". Oltre la forma c'è subito tanta sostanza nell'incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. Si tratta sì, sul piano geopolitico e commerciale. Ma qualsiasi relazione di collaborazione tra Stati Uniti e Cina passerà dal modo in cui Washington si porrà sul destino dell'isola, che Pechino reputa sua.