Confronto tra Trump e Xi

Taiwan, il delicato snodo delle relazioni tra Usa e Cina: "Rischio conflitto"

Qualsiasi relazione di collaborazione tra Stati Uniti e Cina passerà dal modo in cui Washington si porrà sul destino dell'isola, che Pechino reputa sua

di Eliano Rossi
14 Mag 2026 - 13:07
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"Il dossier su Taiwan va gestito bene, altrimenti entreremo in conflitto". Oltre la forma c'è subito tanta sostanza nell'incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. Si tratta sì, sul piano geopolitico e commerciale. Ma qualsiasi relazione di collaborazione tra Stati Uniti e Cina passerà dal modo in cui Washington si porrà sul destino dell'isola, che Pechino reputa sua.

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