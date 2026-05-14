Taiwan, il delicato snodo delle relazioni tra Usa e Cina: "Rischio conflitto"

"Il dossier su Taiwan va gestito bene, altrimenti entreremo in conflitto". Oltre la forma c'è subito tanta sostanza nell'incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. Si tratta sì, sul piano geopolitico e commerciale. Ma qualsiasi relazione di collaborazione tra Stati Uniti e Cina passerà dal modo in cui Washington si porrà sul destino dell'isola, che Pechino reputa sua.