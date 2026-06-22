Intervista esclusiva

Donald Trump a Tgcom24: "Deluso non solo dall'Italia ma da tutta la Nato"

E non esclude di ritirare gli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica

22 Giu 2026 - 10:14
01:27 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

In esclusiva a Tgcom24 il presidente Usa Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. 

donald trump
video evidenza