DOPO LA GUERRIGLIA DI MILANO

Dl sicurezza, tutte le misure 

Viene introdotto un nuovo reato di partecipazione violenta a manifestazioni. Si rischiano a 5 anni di carcere e fino a 20 mila euro di multa. 

20 Ott 2026 - 22:00
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A Milano arriveranno 500 militari in più sino alla fine dell'anno, al fianco di polizia e carabinieri.  

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