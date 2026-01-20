Logo Tgcom24
Il rapporto Oxfam a Davos

Disuguaglianze, mai così netto il divario tra ricchi e poveri

Il patrimonio dei Paperoni è cresciuto del 16% nel 2025, a un ritmo tre volte superiore alla media degli ultimi cinque anni

di Alfredo Macchi
20 Gen 2026 - 18:24
01:31 
