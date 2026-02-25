la protesta

Stato dell'Unione, tensione in Congresso: deputata dem chiama Trump "assassino"

Durante il discorso"Ilhan Omar, membro del Congresso per lo stato del Minnesota, ha urlato parole dure rivolte al presidente degli Stati Uniti

25 Feb 2026 - 08:14
00:21 
videovideo

La deputata Ilhan Omar ha urlato contro il presidente Donald Trump, definendolo un bugiardo e un assassino mentre affrontava il tema delle frodi collegate a comunità somale in Minnesota. Seduta accanto a Omar, la deputata Rashida Tlaib, indossava una targhetta con scritto "Release the (Epstein) files". 
 

usa
proteste
video evidenza