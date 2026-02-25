Stato dell'Unione, tensione in Congresso: deputata dem chiama Trump "assassino"
Durante il discorso"Ilhan Omar, membro del Congresso per lo stato del Minnesota, ha urlato parole dure rivolte al presidente degli Stati Uniti
La deputata Ilhan Omar ha urlato contro il presidente Donald Trump, definendolo un bugiardo e un assassino mentre affrontava il tema delle frodi collegate a comunità somale in Minnesota. Seduta accanto a Omar, la deputata Rashida Tlaib, indossava una targhetta con scritto "Release the (Epstein) files".