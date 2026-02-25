Discorso Trump, democratici in aula con la targhetta "Release the (Epstein) files"

Nel corso della seduta plenaria non è arrivato alcun riferimento ai cosiddetti Epstein files. Un’assenza che pesa, soprattutto dopo che l’amministrazione aveva rivendicato un gesto di trasparenza con la loro diffusione, avvenuta però solo in seguito alle pressioni del Congresso. Dai banchi democratici la risposta è stata visibile. Diversi deputati hanno indossato una targhetta con la scritta “Release the (Epstein) files".