Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
le reazioni al messaggio di fine anno

Discorso di Mattarella, apprezzamenti bipartisan

Dal premier Meloni al Movimento Cinquestelle con Conte, plausi alle parole di fine anno del Presidente della Repubblica

di Ida Molaro
01 Gen 2026 - 12:21
01:25 
mattarella
capodanno