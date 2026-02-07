Disagi nei trasporti dopo la cerimonia d'apertura dei Giochi

Finita la cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026, sono cominciati i disagi nei trasporti. Gli ingressi della metropolitana di San Siro si sono rivelati insufficienti a garantire il deflusso delle 60mila persone che hanno assistito allo show inaugurale. "L'entusiasmo va bene, ma fino a un certo punto: la gente deve anche lavorare", lamenta un cittadino meneghino.