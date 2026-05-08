Hantavirus, il direttore dell'Oms: "La priorità è impedire qualsiasi ulteriore diffusione"

Cinque degli otto casi segnalati dalla nave da crociera MV Hondius sono stati confermati come infezioni da hantavirus, e il virus coinvolto è il virus delle Ande, ha dichiarato giovedì il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'epidemia a bordo della nave da crociera ha contagiato otto persone e causato tre decessi, ha dichiarato Tedros in una conferenza stampa. "Finora sono stati segnalati otto casi, di cui tre mortali. Cinque degli otto casi sono stati confermati come infezioni da hantavirus, mentre gli altri tre sono sospetti", ha affermato. Secondo Tedros, il virus in questione è il virus Andes. "La specie di hantavirus coinvolta in questo caso è il virus Andes, che si trova in America Latina ed è l'unica specie nota per essere in grado di trasmettere in modo limitato tra gli esseri umani", ha detto. Il virus Andes, un raro hantavirus che si trova principalmente in Sud America, è un virus trasmesso dai roditori in grado di trasmettersi in modo limitato da persona a persona. Precedenti focolai hanno dimostrato che la trasmissione avveniva tipicamente attraverso un contatto stretto e prolungato, in particolare tra i membri della stessa famiglia e gli operatori sanitari. Tedros ha osservato che, dato il periodo di incubazione del virus Andes, che può arrivare fino a sei settimane, "è possibile che vengano segnalati altri casi".