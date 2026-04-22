Direttore d'orchestra fa cadere un violino da quasi un milione di dollari

Incidente tragicomico a Lahti, in Finlandia, dove la foga del direttore d'orchestra britannico Matthew Halls ha provocato la caduta di un violino Guadagnini del Settecento dal valore di quasi un milione di dollari, fino a quel momento suonato dalla solista Elina Vähälä. L'orchestra si è immediatamente fermata mentre la violinista, con le mani sul viso, si è abbassata per raccogliere il prezioso strumento. Dopo un'interruzione di circa due minuti, Vähälä ha deciso di continuare a suonare fino alla fine. La stessa musicista ha fatto sapere che, con l'impatto, si era riaperta solo una scollatura precedente che il liutaio ha riparato.